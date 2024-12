Ruben Van Gucht verdedigt zich vurig na kritiek op zijn manier van werken

Ruben Van Gucht is van alle markten thuis als het gaat over zijn journalistieke bezigheden. Zo is hij sportcommentaar en radiopresentator. En af en toe neemt hij het ook op voor de menselijke verhalen en de nichesporten of underdogs, zo laat hij weten.

Ruben Van Gucht krijgt veel kritiek over zijn aanpak. Die is volgens de criticasters te amicaal en ook vooral op Ruben Van Gucht zelf gericht. En dat levert dus ook jaloezie op bij diverse mensen. Amicaal "De sportverslaggeving valt binnen het journalistieke segment, en dan zijn er kijkers en collega's die vinden dat je altijd kritisch móét zijn. Niets mis met die mening, ik vind kritische journalisten ook belangrijk", aldus Van Gucht bij HUMO. "Maar ik denk dat er binnen het brede palet van de sportverslaggeving bij Sporza eveneens ruimte is voor verslaggevers die meer focussen op het menselijke aspect. Sterker nog: ik denk dat een beetje menselijkheid en gematigdheid op zijn tijd broodnodig is." Jassen "Je kunt in de sportjournalistiek verschillende jassen aantrekken. Als wielercommentator trek ik een andere jas aan dan als reporter op het voetbalveld: op dat moment ben ik ook niet altijd de meest meelevende verslaggever." "Maar als je je per se wilt profileren als de meest kritische journalist van allemaal, is er geen weg terug: dan moet je altijd kritisch zijn, dan kun je geen andere jassen meer aantrekken.