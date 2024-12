Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Amando Lapage wordt genoemd als een mogelijke vervanger voor Christ Makosso bij RWDM, aangezien de Congolese verdediger op het punt staat een transfer naar Luton Town te maken.

Het vertrek van Makosso zou het Belgische team naar schatting tussen de 1,5 miljoen en 2,4 miljoen euro opleveren, afhankelijk van de bonusstructuur.

Trainer Yannick Ferrera bevestigde dat het vertrek van Makosso zal worden gecompenseerd door de komst van een nieuwe speler, en de naam van Anderlecht's Amando Lapage wordt al genoemd als een potentiële versterking voor de verdediging.

Het is niet verrassend dat Lapage in beeld komt, gezien zijn talent en potentieel. De jonge Anderlecht-speler heeft zich bij de RSCA Futures al laten opmerken, maar wacht nog steeds op zijn kans bij de A-ploeg.

Zijn komst zou echter voor de nodige controverse kunnen zorgen, vooral bij Anderlecht-fans, die liever zien dat het jeugdtalent wordt ingezet in plaats van de falende Zanka.

De situatie rondom Lapage benadrukt de twijfels van sommige supporters over de huidige keuzes van Anderlecht in de verdediging. Veel fans roepen om meer kansen voor de jonge talenten uit de eigen opleiding, vooral gezien de prestaties van Zanka, die niet in de smaak valt bij het publiek. Het zou dus zeker niet goed vallen als Lapage vertrekt naar een andere club.

Voor Lapage zelf zou een transfer naar RWDM een kans kunnen zijn om zich verder te ontwikkelen en meer speeltijd te krijgen. Het zou hem de mogelijkheid bieden om een grotere rol te spelen in een andere club.