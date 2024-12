Westerlo-coach Timmy Simons wil toch nog wat kwijt over de abritrage: "Dat begrijp ik soms echt niet"

KVC Westerlo zit met een probleem voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Matjia Firgan en Josimar Alcocer zijn geschorst na 5 gele kaarten. Vooral de afwezigheid van Frigan zal lastig worden. Coach Timmy Simons heeft nog wel wat te zeggen over die gele kaarten.

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. De Kemphanen wonnen al vijf wedstrijden na elkaar niet meer en zijn op zoek naar die overwinning.

Op tweede kerstdag spelen ze tegen Club Brugge, op verplaatsing. Absoluut geen makkelijke wedstrijd, zeker niet nu ze met twee geelgeschorste spelers zitten.

Matija Frigan en Josimar Alcocer pakten hun vijfde gele kaart tegen KV Mechelen. Maar daar wil coach Timmy Simons nog wel wat over kwijt.

"Wat ik soms echt niet begrijp: voor dezelfde fase in de eerste helft wordt geen gele kaart getrokken. Omdat het de eerste helft is: 'We moeten de wedstrijd managen'. Tja, als het dezelfde fout is snap ik niet waarom je geen geel geeft voor de fout op Bryan (Reynolds).

"Alcocer doet net hetzelfde in de tweede helft en krijgt wel een kaart. Ofwel is het geel, ofwel niet. Dat is vaak frustrerend. Daardoor missen we nu iemand de volgende wedstrijd", besluit hij duidelijk.