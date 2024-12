KVC Westerlo zit met zeer lastig probleem voor wedstrijd tegen Club Brugge: coach Timmy Simons lijkt oplossing al wel in zijn hoofd te hebben

KVC Westerlo zit met een lastig probleem voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Matija Frigan, de enige echte spits van de club, is geelgeschorst.

Westerlo speelde afgelopen weekend gelijk tegen KV Mechelen. Toch kregen de Kemphanen een flinke domper te verwerken.

Josimar Alcocer en Matija Frigan pakten hun vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor zullen ze donderdag niet inzetbaar zijn tegen Club Brugge.

Vooral de geschorste Frigan kan voor problemen zorgen. Hij is namelijk de enige echte spits bij Westerlo, niet meteen vervangbaar dus. Maar coach Timmy Simons maakt zich niet te veel zorgen.

"We zullen dat wel proberen op te lossen, zoals we de voorbije weken ook moesten puzzelen", vertelde Simons. "Maar een back-up, specifiek voor Frigan, is er niet op dit moment."

De Westerlo-coach lijkt de oplossing al wel gevonden te hebben. "Maar er zijn wel jongens die de rol kunnen invullen. Voor één wedstrijd is dat op zich geen probleem."