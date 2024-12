Het lijkt steeds duidelijker te worden wie de Gouden Schoen gaat winnen: staat op veel stembriefjes al op één

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De uitreiking van de Gouden Schoen nadert en Hans Vanaken lijkt dé topfavoriet om de prestigieuze trofee voor de derde keer in zijn carrière te winnen. Zijn consistent sterke prestaties maken hem een logische keuze voor velen, zeker gezien zijn sleutelrol bij Club Brugge.

De Gouden Schoen beloont spelers op basis van hun prestaties in een kalenderjaar. Dit kan een voordeel zijn voor Vanaken, aangezien hij in beide stemrondes belangrijk was voor Club Brugge.

Spelers die minder consistent waren of naar het buitenland vertrokken, zoals topschutters Kévin Denkey en Tolu Arokodare, lijken hierdoor minder kans te maken.

Analisten zoals Peter Vandenbempt en Filip Joos gaven in Extra Time al toe dat ze hem op hun stembriefje op één gezet hadden. De invloed van de 32-jarige middenvelder op het spel van Club Brugge is immers onmiskenbaar.

Een derde Gouden Schoen zou Vanaken naast iconen als Jan Ceulemans en Wilfried Van Moer plaatsen, die ook drie keer wonnen. Enkel Paul Van Himst, met vier overwinningen, staat dan nog boven hem. Volgens Franky Van der Elst, zelf tweevoudig winnaar, hoort Vanaken thuis in dit illustere gezelschap.

"Hij heeft in de Play-offs vorig seizoen Club naar de titel geleid en blijft op hoog niveau presteren", stelde hij. Vanaken heeft niet alleen indruk gemaakt in de Belgische competitie, maar ook in de Champions League. Zijn leiderschap en technische klasse maken hem een cruciale schakel voor Club Brugge, wat hem volgens velen tot een terechte winnaar zou kronen.