Traditieclub op rand van faillissement: algemene forfait dreigt dankzij enorme schulden

De toekomst van de traditieclub KFC Diest ziet er bijzonder somber uit. Met een schuldenberg van 400.000 euro lijkt een faillissement onvermijdelijk.

Op 2 januari 2025 beslissen de ondernemingsrechtbank en de aangestelde bewindvoerders over het lot van de club. “Er blijven nog drie theoretische opties, maar de vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig", klinkt het.

Volgens bewindvoerder Jacques Arnauts-Smeets zijn er op de zitting van 2 januari drie mogelijke uitkomsten. “De rechter kan het faillissement uitspreken, wat het meest waarschijnlijke scenario is. Er is echter ook een theoretische mogelijkheid dat een overnemer met voldoende financiële middelen wordt gevonden, waardoor het faillissement wordt uitgesteld. Tot slot kan het huidige bestuur ervoor kiezen om de schulden aan te lengen, al lijkt die kans bijzonder klein", legt hij uit in de Gazet van Antwerpen.

Hoewel er nog reddingsscenario's bestaan, wijzen alle signalen richting een definitief einde voor KFC Diest. De zoektocht naar een kandidaat-overnemer heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Algemene forfait

Het mogelijke faillissement van KFC Diest zal ook sportieve gevolgen hebben. Voor het resterende seizoen krijgt de club een algemeen forfait, waardoor hun wedstrijden niet meer doorgaan.

KFC Diest, ooit een trotse traditieclub met een rijke geschiedenis, heeft de afgelopen jaren steeds meer te kampen gehad met financiële en sportieve problemen. De definitieve beslissing over het lot van de club valt op 2 januari 2025.