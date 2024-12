Yves Vanderhaeghe heeft personeelsproblemen, ziet ook twee spelers definitief vertrekken en... is niet blij met refs: "Hadden 6 op 6 moeten hebben"

Yves Vanderhaeghe moet straks puzzelen bij KV Kortrijk voor de wedstrijd tegen Charleroi. Naast een rist geblesseerden zag hij ook twee spelers vertrekken.

De uitleenperiode van Roko Simic bij KV Kortrijk is beëindigd. De Kroatische spits, gehuurd van Cardiff, slaagde er niet in om de verwachtingen waar te maken en speelde slechts vier wedstrijden voor de West-Vlamingen.

Ook Takuro Kaneko neemt afscheid van KVK. De Japanse flankaanvaller heeft een akkoord bereikt met Urawa Red Diamonds en keert terug naar Japan. De beslissing komt voort uit zijn wens om dicht bij zijn vrouw en pasgeboren dochter te zijn.

Voor het kerstduel zijn ook wel enkele spelers onzeker. Nayel Mehssatou, Nacho Ferri & Brecht Dejaegere trainden maandag en dinsdag niet mee, want hebben fysieke problemen.

Ryan Alebiosu brak zijn pols. En Abdel Kadri heeft nog last van de verrekking in een knieband na de zware overtreding die hij meekreeg op het einde van de wedstrijd tegen Dender. “Pas donderdag zal ik zien wie van hen inzetbaar is”, aldus de coach.

Vanderhaeghe blikte ook nog eens terug op de voorbije wedstrijden en was niet blij met de wedstrijdleiding. “We hadden de jongste weken punten verdiend die we niet hebben gekregen. In Genk stond het 0-1 voor ons en gaf de leiding van de scheidsrechters achteraf toe dat zij al na 25 minuten met tien hadden moeten verder doen."

"Maar het gebeurde niet. Op Beerschot is het altijd fout op Nacho, vanuit welke hoek je het ook bekijkt. Maar we kregen de strafschop niet. We kregen helemaal niets. Als het een beetje meezit hebben we in die twee wedstrijden 6 op 6 en nu werd het 1 op 6. Vijf punten méér, dat is niet weinig voor een ploeg die vecht om uit de laatste vier te blijven.”