Er wordt al druk gelobbyd over nieuw competitieformat: nu al duidelijk dat er één zaak - die al jaren voor frustratie zorgt - zo goed als zeker gaat verdwijnen

Het TV-contract is afgehandeld, nu nog de invulling ervan. Na Nieuwjaar zal de Pro League zich daarover buigen, maar traditiegetrouw is het gelobby achter de schermen al begonnen. Zal er nu wel een oplossing uit de bus komen waarin iedereen zich kan vinden?

Bondgenootschappen sluiten, compromissen maken... Er wordt achter de schermen al over gesproken tussen de clubbestuurders onderling. Het belooft weer niet makkelijk te worden om een juist competitieformat te vinden waarvoor een tweederde meerderheid gevonden wordt.

Club Brugge zal niet wijken

Maar één zaak is duidelijk: Club Brugge gaat niet meer plooien. De club die zich heeft opgewerkt tot de grootste van België in de voorbije tien jaar wil minder wedstrijden. Het huidige competitieformat behouden is geen optie voor hen en de rest zal maar beter luisteren, want Bart Verhaeghe is niet van plan om zich deze keer iets te laten aansmeren dat hem niet zint.

Club wil Europees - waar het meeste geld te verdienen valt - blijven presteren en wil zich daarop ook beter kunnen voorbereiden. Dat de Belgische kalender eivol zit, is dan ook een doorn in het oog. Eigenlijk wou Club naar een gewone competitie zonder play-offs, maar daar is absoluut geen draagvlak meer voor.

Halvering gaat eraan

De play-offs garanderen immers meer topwedstrijden en voor onder meer rechtenhouder DAZN is dat niet onderhandelbaar. Voor de andere topclubs trouwens ook niet, want grotere wedstrijden betekent meer inkomsten.

Toch heeft Club de steun van Anderlecht, Antwerp en Genk. Da's al veel gezien de impact die die clubs hebben. Die willen - buiten Genk - ook af van de halvering van de punten. Dat is een punt waar veel consensus over is. Het lijkt dan ook zo goed als duidelijk dat het op de schop zal gaan.

Verder afslanken? Dan staan de kleinere clubs weer op de achterste poten

Er liggen vier opties op tafel, de ene al wat haalbaarder dan de andere. 1. Het huidige systeem behouden. 2. 16 ploegen in 1A en play-offs met 4, 14 ploegen en play-offs met 6 of een gewone competitie met 18 ploegen.

Begin er maar eens aan, want voor elke optie zijn er tegenstanders. De kleinere ploegen gaan niet akkoord gaan met de competitie nog meer af te slanken naar 14, de topclubs willen het huidige systeem niet meer en zien een afslanking van de Champions' Play-offs ook niet zitten.

Het zal bieden en dealen worden. Compensatie zal er sowieso moeten komen als de competitie wil afgeslankt worden, maar u mag er gif op innemen dat minstens 7 clubs dat niet zullen zien zitten. CEO Lorin Parys staat voor een zware taak om die gesprekken in goeie banen te leiden. Het gaat immers weer heet worden aan de onderhandelingstafel.