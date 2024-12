Gingen ref en VAR in de fout tijdens topper? Genk-spits Tolu en ploegmaats zeggen allemaal hetzelfde

KRC Genk speelde donderdag 2-2 gelijk op het veld van Antwerp. Over het eerste doelpunt van Antwerp kan nog wel wat gezegd worden.

KRC Genk en Antwerp speelden donderdag een leuke pot voetbal op tweede kerstdag. Reclame voor het Belgische voetbal, al eindigde de match op een 2-2 gelijkspel.

Vooral over het eerste doelpunt kan nog wat gepraat worden. Tolu Arokodare wordt daar duidelijk aan het shirt getrokken, waarna Antwerp in balbezit komt en scoort. De scheidsrechter greep niet in, en de VAR liet ook begaan.

🤔 | Was er een fout op Tolu bij de eerste goal van Royal Antwerp FC? 📹 #ANTGNK pic.twitter.com/YjkGxgGAQ5 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 26, 2024

"Het was volgens mij wel een overtreding op Tolu", reageerde Konstantinos Karetsas na afloop. "Die wordt niet gefloten, daar moeten we dan maar mee omgaan."

Ook Zakaria El Ouahdi was duidelijk over de fase. "Het was fout op Tolu. De scheidsrechter beslist van niet. Tja, dat kan gebeuren." De Nigeriaanse spits gaf na de match ook zelf zijn mening.

"Ja, het was zeer duidelijk dat hij aan mijn shirt trok. Het meest verrassende voor mij was dat er niet eens een VAR-check kwam. In de herhaling kun je het heel duidelijk zien. Maar goed, er is niets dat ik er nu nog aan kan doen."

"Ik ga niet zeggen dat de scheidsrechter alles moet fluiten. Maar als het om zaken als dit gaat, wat tot een doelpunt leidt, moeten ze toch zeker de VAR checken", besluit Tolu.