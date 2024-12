Jamath Shoffner reageert voor het eerst op zijn aanstelling en schudt Lierse meteen wakker

Lierse heeft met Jamath Shoffner een nieuwe hoofdcoach gevonden. De 46-jarige Amerikaan, die eerder bij KV Oostende actief was, staat bekend om zijn familiale aanpak en aanvallende speelstijl.

Shoffner liet de afgelopen maanden enkele aanbiedingen uit België schieten, omdat het familiale plaatje niet klopte. “Mijn gezin is mijn fundament", legt hij uit in Het Nieuwsblad. “Als coach presteer ik het beste wanneer ik dicht bij mijn vrouw en vijf kinderen ben. Zes maanden geleden was de timing niet juist, maar nu valt alles op zijn plaats.”

Shoffner staat bekend om zijn offensieve speelstijl, iets dat hij bij Lierse ook wilt realiseren. “Ik hou van agressief spel met veel intensiteit", zegt hij. “Fysieke kracht is essentieel in deze competitie, maar als we dat combineren met de finesse in onze kern, kunnen we echt iets bijzonders bereiken.”

Kansen voor de jeugd

Een belangrijk onderdeel van Shoffners aanpak is het ontwikkelen van jonge spelers. "De basis is sterk, en er is ruimte om te bouwen. Dat maakt dit project voor mij extra aantrekkelijk", benadrukt Shoffner.

De ambitie van Lierse is duidelijk: de club wil een plek bij de eerste zes veroveren. Shoffner is zich bewust van de uitdagingen die daarbij komen kijken, maar ziet een stevige basis om op voort te bouwen.

Hoewel hij nog even geniet van de feestdagen met zijn gezin, kijkt Shoffner al vooruit naar zijn start op 2 januari. Hij is vastbesloten om optimaal voorbereid te zijn voor de eerste competitiematch tegen Seraing.