"Kom naar hier": Verjaardag van Michele Lacroix wordt gesel voor Kevin De Bruyne

Twee weken geleden vierde Michele Lacroix haar verjaardag. Een post van Kevin De Bruyne op Instagram kreeg een stevig staartje.

Een onschuldig berichtje van Kevin De Bruyne voor de verjaardag van zijn vrouw Michele Lacroix is een echte gesel geworden voor onze landgenoot. Hij kreeg plots heel wat andere berichten.

De reden daartoe? De Turkse krant Fanatik schreef dat Fenerbahce deze winter al Kevin De Bruyne naar de Turkse Super Lig wil halen. Daar zou hij herenigd worden met José Mourinho. Sportief directeur Mario Branco zou volgens de krant al contact hebben gehad met Manchester City en de makelaar van KDB. Geld zou in de deal geen enkel probleem zijn.

Het Instagrambericht voor de verjaardag van Michele werd echter door de Turkse fans van Fenerbahce opgepikt om De Bruyne te vragen om naar Turkije te komen. Heel wat fans reageerden met de boodschap ‘Come to Fenerbahçe’, vergezeld van gele en blauwe hartjes, de clubkleuren van Fenerbahce.

Of de deal er deze winter komt, is maar zeer de vraag. De Bruyne is deze zomer transfervrij op te pikken, tenzij hij nog een nieuw contract tekent bij City.

Volgens heel wat buitenlandse media zou Pep Guardiola in Florian Wirtz van Leverkusen de vervanger voor Kevin De Bruyne zien. Kijken of beide deals al in januari doorgaan.