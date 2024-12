De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen mogen dromen van een eerste cap bij de nationale ploeg in 2025

Nu het jaar ten einde loopt, worden de voorspellingen voor 2025 al gedaan. Nog voor we zeker weten welke coach de Rode Duivels zal leiden als ze in maart weer in actie komen, vroegen we ons af welke Belgen ervan zouden kunnen dromen om volgend jaar voor de nationale ploeg te spelen.

Mario Stroeykens

Mario Stroeykens kwam afgelopen november heel dicht bij een cap voor de Rode Duivels. Domenico Tedesco verkoos andere U21's boven hem en gaf ze uiteindelijk weinig speeltijd, maar gezien zijn vorm verdiende de spelmaker van RSC Anderlecht waarschijnlijk al zijn eerste cap.

Kortom, we nemen niet te veel risico's door te voorspellen dat Stroeykens in 2025 eindelijk zal worden opgeroepen, tenzij blessures zijn opmars blijven belemmeren. Of het nu bij Anderlecht is of volgend seizoen na een transfer, en of Tedesco nu aan de slag blijft of niet, 'Super Mario' zou volgend jaar een Rode Duivel moeten zijn.

Mika Godts

Nog een voor de hand liggende keuze, ook al is Godts verrassend genoeg nog geen U21-international geworden - tussen de rare keuzes van Gill Swerts en blessures op het slechtst mogelijke moment. Mika Godts is misschien nog wel getalenteerder dan Mario Stroeykens en blijft zich ontwikkelen bij Ajax.

Het zou een behoorlijke teleurstelling zijn als 2025 niet zijn jaar zou worden, misschien in de U21's, zeker in de A-ploeg daarna. Alleen zijn er, net als bij Stroeykens, veel concurrenten voor zijn positie.

Zeno Van den Bosch

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch is ook een steunpilaar bij de U21, maar moet nog worden opgeroepen voor de echte Rode Duivels, in tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten Zeno Debast, Matte Smets en Jorne Spileers. Gezien de staat van onze centrale verdediging is de kans echter groot dat hij op een gegeven moment op de bank bij de grote jongens zit.

Toch zal de bondscoach met de 3 genoemde namen, plus Arthur Theate en Koni De Winter, genoeg (jong) talent in huis hebben om op papier iets blijvends op te bouwen. Van den Bosch is niet de meest getalenteerde van het stel, maar zijn consistentie spreekt in zijn voordeel.

Romeo Vermant

Club Brugge heeft bijna in elke interlandbreak een nieuwe Rode Duivel (Joaquin Seys, ook al moest hij zich terugtrekken, behoort niet tot onze potentiële 'nieuwe' Duivels in 2025, want hij heeft al de eer gehad om geselecteerd te worden). Na De Cuyper, Spileers en Seys zou er in 2025 geen einde aan moeten komen.

Terwijl de vooruitgang van Kyriani Sabbe iets lijkt te vertragen en hij daarom nipt ontbreekt in onze lijst, zou het gebrek aan opties in de spits er wel eens voor kunnen zorgen dat Roméo Vermant de volgende Club-speler is die een Duivel wordt. Om dat te laten gebeuren, moet hij natuurlijk blijven scoren en vooruitgang boeken, en er moet geen concurrentie zijn voor zijn positie. Ook als Tedesco vertrekt, zal zijn opvolger dan moeten besluiten om Batshuayi en Benteke niet terug te roepen.

Lucas Stassin

Je zou denken dat Lucas Stassin een voorsprong heeft op Vermant omdat hij in een grotere competitie speelt en een vaste waarde is op U21-niveau. Maar zijn situatie bij Saint-Etienne compliceert de zaken. Les Verts verkeren in zwaar weer en het is moeilijk voor een topspits om in deze omstandigheden uit te blinken, terwijl Vermant in 2025 zal spelen in een team waar het goed draait.

Maar als Lucas Stassin erin slaagt om zijn stempel te drukken bij ASSE, zou hij wel eens Tedesco's derde keuze voorin kunnen worden achter Lukaku en Openda. Hij is nog ver weg, maar het is een realistische voorspelling voor het komende jaar.

Ignace Van der Brempt

Als full-back in België kun je altijd international worden. Ignace Van der Brempt is een vaste waarde in de Serie A bij Como, op een positie waar de concurrentie niet bepaald moordend is.

Met twee assists in de Serie A is hij in feite een potentiële Rode Duivel vanaf de volgende selectie in maart, want er zijn maar weinig Belgen die op zijn niveau op deze positie spelen in een van de vijf grote competities van Europa. Niet zo'n riskante gok.

Konstantinos Karetsas

Dit is natuurlijk een lastige. Gezien de concurrentie op zijn positie, zijn jonge leeftijd en, uiteindelijk, zijn status. Hij is nog geen vaste basisspeler bij KRC Genk. We zullen dus voorzichtig en geduldig te blijven met Konstantinos Karetsas, die nog maar 17 is.

Maar zijn situatie op internationaal niveau zou de Belgische federatie er wel eens toe kunnen aanzetten om de zaken te versnellen. Hij heeft nog niet gekozen of hij voor België of Griekenland zal kiezen. Als hij ernaar wordt gevraagd houdt hij de lippen nog stijf op elkaar.