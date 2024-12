Joren Dom kijkt uit naar duel tussen ex-clubs: "Ik probeer vier of vijf keer per seizoen te gaan kijken, de club heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart"

De 35-jarige Joren Dom speelt momenteel bij de beloften van Anderlecht. Vanavond staan OHL en Beerschot, twee ex-ploegen van de verdediger, tegenover elkaar.

Dom was vijf jaar lang actief bij Beerschot, een periode die hij met veel plezier en dankbaarheid herinnert. "Het waren absoluut vijf geweldige jaren bij Beerschot. Natuurlijk waren er ook moeilijkere momenten, maar ik heb altijd met veel plezier daar gespeeld", vertelt Dom in de Gazet van Antwerpen.

Hoewel Dom inmiddels niet meer actief is bij Beerschot, blijft hij de club op de voet volgen. "Ik probeer vier of vijf keer per seizoen een wedstrijd bij te wonen. Beerschot heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, dus ik ga graag terug om de mensen die ik ken te zien."

Speciale band met het Antwerpse voetbal

Ondanks zijn succesvolle periode bij OH Leuven, blijft Dom altijd een sterke band houden met het Antwerpse voetbal. "De twee Antwerpse clubs, Beerschot en Antwerp, hebben enorm veel voor mij betekend in mijn carrière. Ik blijf supporter van beide clubs. Ik heb me bij beide teams altijd thuis gevoeld."

Dom kijkt met veel interesse naar de wedstrijd tussen Beerschot en OH Leuven. "Beerschot presteert de laatste tijd op een constant niveau. Ze zijn een taaie ploeg die moeilijk te verslaan is, maar soms maken ze het zichzelf moeilijk door te veel doelpunten te slikken", zegt Dom.

"Leuven is voor mijn gevoel wat wispelturiger. Ze kunnen soms heel sterk zijn, maar het is moeilijk te voorspellen hoe ze gaan spelen."