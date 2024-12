18-jarige zoon van olympisch kampioen Ulla Werbrouck maakt debuut in Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is wellicht niet veel mensen opgevallen. Donderdag maakte Kyan Himpe zijn profdebuut bij KV Kortrijk op het hoogste niveau.

Kyan Himpe kreeg woensdag te horen dat hij deel zou uitmaken van de A-kern van KV Kortrijk. “Mijn eerste gevoel was dat ik enkel moest meetrainen omdat ze met te weinig spelers waren”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Op het einde van de training kwam Joseph (Akpala) naar me toe en zei: ‘Je zit in de selectie morgen. We zullen nog afspreken hoe en wat’.”

Donderdag kreeg hij nog beter nieuws te horen. “Op de wedstrijddag zelf kwam de coach naar me toe en zei: ‘Kyan, je bent de enige spits op de bank vandaag. Bereid je goed voor, de kans dat je zal spelen is zeer groot’. Ik had echt veel vertrouwen en geloofde dat ik iets voor het team kon betekenen.”

Vijf minuten voor tijd was het zover en mocht hij zijn debuut maken en het was bijna prijs. “Het eerste moment dat die bal kwam, dacht ik: stel je voor dat ik hier scoor. Jammer genoeg was de bal iets te zacht richting doel gekopt. Het zou de kers op de taart geweest zijn.”

De naam Kyan Himpe zegt veel mensen niks, maar hij is de zoon van niemand minder dan olympisch kampioene Ulla Werbrouck. “Mijn mama is mijn mental coach. Ze ondersteunt me bij alles wat ik doe”, besluit hij.