Antwerp-speler op de radar van absolute Engelse topclub: wat een toptransfer zou dat zijn

Na sterke prestaties bij Antwerp wordt Senne Lammens nu gevolgd door een prestigieuze Europese club die op zoek is naar vernieuwing: Manchester United. De Engelse club zou interesse hebben in de diensten van de jonge doelman.

Al enkele jaren wordt de Belgische keeperlijn goed in de gaten gehouden in Europa, en vooral in Engeland. Zo maakte Mike Penders deze zomer de overstap naar Chelsea voor 20 miljoen euro, na slechts enkele wedstrijden in de Pro League.

Hoewel de jonge doelman van Genk pas volgend seizoen officieel naar de Blues zal overstappen, zou hij binnenkort de huidige doelman van Antwerp, Senne Lammens, als tegenstander kunnen treffen.

Manchester United zou geïnteresseerd zijn in Senne Lammens!

Volgens The Telegraph is de Engelse club op zoek naar een vernieuwing en zou zij gecharmeerd zijn van Lammens' kwaliteiten. De club uit Old Trafford heeft de recente fouten van André Onana en Altay Bayindir opgemerkt en zoekt nu een langetermijnoplossing.

Het Engelse dagblad vermeldt verder dat Manchester United meerdere keren scouts naar het Bosuilstadion heeft gestuurd, net als Borussia Dortmund, dat ook interesse zou hebben in Lammens.

In eerste instantie zou de 22-jarige Lammens de tweede doelman Bayindir kunnen vervangen, die op zoek is naar een club waar hij als eerste keeper aan de slag kan. Op lange termijn zou Lammens echter de kans kunnen krijgen om Onana te verdringen.