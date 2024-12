Was het wel een goed idee om Thorgan Hazard te laten invallen? "Nog heel veel werk"

Thorgan Hazard maakte na acht maanden blessureleed zijn terugkeer op het veld bij Anderlecht. Zijn kruisbandblessure is verleden tijd. Helaas eindigde de wedstrijd in een pijnlijke thuisnederlaag voor Anderlecht.

Na de wedstrijd werd de vraag gesteld of het wel opportuun was om Hazard op dat moment in te brengen. Yari Verschaeren was immers goed bezig. En als hij dan toch moest invallen, waarom niet in de plaats van Samuel Edozie, die een heel moeilijke avond kende?

"Ik ben tevreden om terug te zijn, maar natuurlijk niet met het resultaat", zei Hazard na de nederlaag. "We beëindigen het jaar heel slecht. We hadden vandaag nochtans een goede zaak kunnen doen in het klassement."

Hazard gaf zijn analyse van de wedstrijd: "We begonnen niet goed aan de wedstrijd. We lieten Dender te veel combineren en daaruit konden ze scoren. Dan wordt het sowieso al moeilijker. In de tweede helft speelden we niet evenwichtig genoeg. Maar als je 2-1 leidt, moet je altijd winnen."

Zijn invalbeurt vond plaats in de 64ste minuut, toen hij Yari Verschaeren verving. Hazard had hard gewerkt om terug te keren na zijn zware blessure. "Ik ben zeker tevreden, maar ik heb nog veel werk om mijn vroegere vorm terug te vinden. Ik hoop dat het alleen maar beter gaat vanaf nu", aldus Hazard.

David Hubert werd door de fans met de vinger gewezen omdat hij het tij niet kon keren nadat ze de tweede helft te zwak begonnen waren. Na de invalbeurt van Hazard liep het echter nog stroever.