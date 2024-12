Bob Peeters in zijn nopjes met nieuwste aanwinst SK Beveren: "Een van de beste spelers waarmee ik ooit heb gewerkt, hij is dat speciale type"

SK Beveren staat momenteel vijfde in de Challenger Pro League. Met de komst van Christian Brüls wil de club goede resultaten behalen om toch het seizoen te redden.

Christian Brüls heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij speelde onder andere voor Eupen, MVV Maastricht, Westerlo, KAA Gent, Nice, Stade Rennais en Standard. Na een periode in Cyprus keerde hij terug naar België, waar hij uitblonk bij Westerlo, STVV en Zulte Waregem.

General manager Bob Peeters is in zijn nopjes met de komst van Brüls. “Aan de bal is Christian Brüls een van de beste spelers waarmee ik ooit heb gewerkt. Ik ben dan ook ontzettend blij dat de club erin geslaagd is om hem vast te leggen.”

Met Brüls haalt Beveren niet alleen een ervaren speler binnen, maar ook een leider voor de groep. Peeters is ervan overtuigd dat Brüls de komende maanden van grote waarde zal zijn voor het team.

De komst van Brüls is een belangrijke stap voor Beveren, dat op zoek is naar meer aanvallende kracht. Peeters hoopt dat Brüls zijn creatieve impulsen kan inzetten om het team verder te helpen. "We waren op zoek naar iemand die het verschil kan maken, en Christian is dat type speler."

Brüls wordt geprezen om zijn veelzijdigheid en ervaring. Hij kan spelen als nummer 8, nummer 10 en zelfs op de flanken. Zijn technische vaardigheden en creativiteit zullen Beveren alleen maar helpen. Volgens Peeters is Brüls in topvorm en straalt hij honger uit om het team verder te helpen.