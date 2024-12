'Manchester United aast op Senne Lammens of Bart Verbruggen, maar... deze Belgische doelman is het opvallende (en goedkopere) alternatief'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Senne Lammens staat in de belangstelling van Manchester United. Maar de doelman van Antwerp FC is niet de enige landgenoot die kans maakt om op Old Trafford aan de slag te gaan.

We schreven eerder al dat Senne Lammens op de verlanglijst van Manchester United staat. De prestaties van de 22-jarige doelman bij Antwerp FC zijn in het oog gesprongen. Al heeft Lammens serieuze concurrentie. Ook Bart Verbruggen staat op diezelfde wenslijst. De voormalige doelman van RSC Anderlecht werd in 2023 voor twintig miljoen euro gekocht door Brighton & Hove Albion. Engelse media weten dat er nog een derde naam op de lijst van The Red Devils staat. Ook Matz Sels mag dromen van een transfer naar de Engelse grootmacht. Sels speelt sinds begin 2024 voor Nottingham Forest. Hij maakte de voorbije maanden indruk tussen de palen bij The Tricky Trees. Wie wordt de nieuwe doelman van Manchester United? Al heeft Sels de leeftijd tegen. De 32-jarige doelman wordt vooral gezien als alternatief voor onder anderen Lammens en Verbruggen. Manchester United is op zoek naar een nieuw sluitstuk voor de lange termijn.