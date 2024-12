Zoon van Olympisch kampioene plots actief in Jupiler Pro League: "Hoop op nog meer kansen"

Het is wellicht niet veel mensen opgevallen. Donderdag maakte Kyan Himpe zijn profdebuut bij KV Kortrijk op het hoogste niveau. Hij is de zoon van Ulla Werbrouck, een gewezen Olympisch kampioene.

Kyan Himpe heeft nog niet eens een profcontract, maar kreeg wel een bijzonder kerstcadeau. Hij mocht met Kortrijk vijf minuten invallen. Himpe is de zoon van Olympische kampioene Ulla Werbrouck, die zijn mental coach is.

Nog geen profcontract

"Ik had echt veel vertrouwen en geloofde dat ik iets voor het team kon betekenen", aldus Himpe eerder al bij de Krant van West-Vlaanderen. Bijna kon hij zelfs scoren - een unieke kers op de taart. Zover kwam het niet.

Toch blijft Himpe ook naar 2025 toe geloven in kansen: "Tegen Charleroi zaten mijn ouders in het stadion. Mijn oudste broer werd helemaal gek in de spionkop. Geweldig dat ik dat onvergetelijke moment met hen kon delen."

Nog meer kansen?

"Ik hoop dat het niet bij één profwedstrijd blijft. Ook als Nacho en co terugkeren, wil ik vechten voor mijn plaatsje in de kern. Ik heb het gevoel dat de coach wel gelooft in de jeugd", toont hij toch wel wat ambitie.

Met een Olympisch kampioene als mama die hem de voetjes op de grond kan doen helpen houden, zou dat wel eens een leuk 2025 kunnen worden ...