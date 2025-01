Productieve dag voor Union SG: Brusselaars vinden nu ook oplossing voor speler die Nilsson en Amoura niet kon vervangen

Toen Nilsson en Amoura vorige zomer vertrokken, keek Union SG naar de resterende aanvallers om kansen te grijpen. De hoop was dat ook Elton Kabangu een volgende stap in zijn ontwikkeling kon zetten. Dat gebeurde niet meteen: er is nu een huurakkoord uit de bus gekomen als oplossing.

Het is dus een erg productieve dag geworden voor Union, dat er in geslaagd is om twee spelers die de laatste tijd nog weinig uitzicht hadden op de gewenste speelminuten elders te stallen. Casper Terho wordt uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser Paderborn. Voor Kabangu is een huurovereenkomst gesloten met het Schotse Hearts.

"Elton Kabangu zal de Schotse ploeg Heaerts op huurbasis vertegenwoordigen voor de rest van het seizoen", meldt Union op sociale media. De Congolese Belg kreeg in het begin van het seizoen wel degelijk zijn kans bij Union. De periode waarin de vicekampioen zo moeilijk tot scoren kwam, ging gepaard met zijn periode in de basis.

Statistieken bij Union blijven uit

Dat was geen ideale situatie voor de 26-jarige aanvaller, want er werd uiteraard naar de spitsen gekeken om voor doelpunten te zorgen. Kabangu kon in zeven wedstrijden geen doelpunten of assists voorleggen, waardoor zijn speelkansen verminderden naarmate het seizoen vorderde en Union met Ivanovic wel iemand vond die het doel wist staan.

Kabangu zal voor het eerst in actie komen buiten de Lage Landen, terwijl hij in het verleden vertrouwd was geraakt met zowel het Belgische als het Nederlandse voetbal. In de jeugd schopte hij het tot de U21 van KAA Gent. De Buffalo's verhuurden hem aan FC Eindhoven, waarna Willem II hem dan definitief overnam in augustus 2019.

Hopen op succesvol Schots avontuur

Union haalde hem in de zomer van 2023 opnieuw naar België, maar een doorbraak in onze hoofdstad is dus uitgebleven. Wie weet komt die er wel in Schotland. Er is door Hearts ook een aankoopoptie bedongen.