Jonge Belg van Anderlecht naar concurrent? Dit is er van aan

Trekt Amando Lapage van RSC Anderlecht naar RWDM in de Challenger Pro League? De jury lijkt er nog niet helemaal aan uit te zijn. En dus is de vraag wat er de komende dagen en weken zal gaan gebeuren.

Het gaat snel bij RWDM deze winter. Mickaël Biron keerde al terug naar de club en er moet ook nog een vervanger voor de vertrokken Christ Makosso gezocht worden.

Wat met Lapage?

Mats Lemmens van Lokeren-Temse en Amando Lapage van Anderlecht worden ondertussen al genoemd. Lapage zit dit seizoen vaak in de selectie bij paars-wit, maar is momenteel vooral nog altijd een van de sterkhouders bij de Futures.

De beloftenploeg van Anderlecht doet het slecht dit seizoen en staat pas op de voorlaatste plaats in de Challenger Pro League. Degraderen naar de amateurreeksen lijkt geen optie te zijn voor de Brusselaars.

Nog niet weg bij Anderlecht

Lapage heeft een aflopend contract en zou dus in januari mogelijk al kunnen beschikken bij Anderlecht. Het Laatste Nieuws spreekt dat nu echter expliciet tegen.

Dat hij dan in juni transfervrij kan/zal vertrekken? Dat is mogelijk een andere zaak. Maar de komende weken lijkt operatie redding in de Challenger Pro League belangrijk te zijn. En wie weet kan er dan alsnog een doorbraak komen richting een mogelijk langer verblijf op Neerpede. Wait and see?