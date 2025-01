🎥 Lucas Stassin is van goudwaarde voor ASSE en doet monden openvallen met heerlijk doelpunt

AS Saint-Etienne heeft drie zeer belangrijke punten behaald tegen Stade de Reims. Ondanks een achterstand slaagde de club erin het tij te keren, mede dankzij een uitstekende Lucas Stassin.

Op 13 december maakte Lucas Stassin eindelijk zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 sinds zijn transfer naar Saint-Étienne afgelopen zomer. Hoewel het doelpunt ‘nutteloos’ leek, aangezien ‘Les Verts’ opnieuw verloren van Toulouse, lijkt het achteraf een keerpunt te zijn geweest voor de jonge Belg.

De spits wist opnieuw te scoren, dit keer in de eerste wedstrijd van 2025, en ditmaal met een veel grotere impact: zijn bijdrage leidde tot een overwinning voor ASSE. De wedstrijd begon nochtans moeizaam, met een vroege achterstand tegen Stade de Reims na een doelpunt van Nakamura vlak voor rust.

Na de pauze kwam Saint-Étienne echter sterk terug. Augustine Boakye bracht de stand in de 50e minuut op gelijke hoogte, en maakte zeven minuten later zelfs de 2-1, op aangeven van Lucas Stassin. Maar het hoogtepunt moest nog komen: Stassin zelf maakte de 3-1, en hoe! Zijn doelpunt was het perfecte slotstuk van een indrukwekkende comeback.

Met zijn doelpunt en assist heeft Stassin eindelijk de referentiewedstrijd gespeeld waar hij sinds oktober naar op zoek was. Toen leverde hij twee assists in één wedstrijd, maar die inspanning eindigde destijds in een nederlaag. Dit keer was het anders: Stassin kon na afloop van de wedstrijd eindelijk zijn vreugde de vrije loop laten.

"We hebben deze overwinning verdiend, zelfs nadat we achterkwamen. Eerlijk gezegd, zo'n overwinning doet heel veel deugd", vertelde Lucas Stassin bij de officiële kanalen van AS Saint-Etienne na de wedstrijd. Met deze drie punten verlaten 'Les Verts' de degradatiezone.