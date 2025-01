Filip Joos vol lof voor supporters van Belgisch team: "Qua kwaliteit-sfeer de beste van de wereld"

Het seizoen van Standard? Dat is alweer niet veel soeps. Maar Ivan Leko heeft er wel iets in weten te slijpen dat de voorbije jaren niet mogelijk was, waardoor de fans toch opnieuw meer achter de ploeg staan.

De voorbije jaren waren de supporters van Standard zeer kritisch richting hun spelers, de coaches en het bestuur, maar ondertussen zijn ze opnieuw volop achter de ploeg gaan staan. Achter de ploeg Het lijkt alsof ze beseffen dat de Rouches van deze huidige generatie niet super zijn en dat ze dus de fans nodig hebben om resultaten neer te zetten. Zeker in eigen huis lijkt dat ook te lukken vooralsnog. Het noopte Filip Joos tot een ferme uitspraak in 90 Minutes: "Je hebt iets zoals prijs-kwaliteit, maar misschien ook iets als kwaliteit-sfeer. Wat dat betreft staat Standard toch los op kop in de heel wereld?" Weinig kwaliteit "Van wat er maar te zien is en wat de supporters doen. Misschien zijn er Grieken die het nog straffer doen, maar toch. Die tribunes voor een match tegen Gent, twee ploegen die ontgoochelen, toch indrukwekkend." Standard scoorde dit seizoen amper twaalf doelpunten in twintig wedstrijden. Dat zijn er vijf minder dan Kortrijk en zes minder dan Beerschot, om maar iets te zeggen. "Ik vind het knap dat ze de switch hebben gemaakt én ook nog eens tifo's maken. Echt chapeau."