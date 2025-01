'Beerschot heeft versterking uit JPL beet, maar niet op de gehoopte manier...'

Beerschot heeft versterking nodig deze winter, dat is duidelijk. De club is daarvoor in de JPL gaan kijken en heeft beet.

Beerschot is het nieuwe jaar in gegaan als hekkensluiter. Niet meteen iets waar je mee te koop gaat lopen. De club wil dan ook zo snel mogelijk van die status af. Maar dat wordt sowieso moeilijk: met slechts 12 punten, staat KV Kortrijk het dichtste bij met 18 punten. Dat terwijl er nog maar 10 wedstrijden te gaan zijn in de reguliere competitie. Logisch dus dat de Kielse Ratten versterking gaan zoeken deze winter. Die zouden ze nu ook beet hebben, al is het niet helemaal op de gehoopte manier. Het was al bekend dat Beerschot zijn oog had laten vallen op Hakim Sahabo. De club had een 'degelijk bod' gedaan op de speler van Standard. Sahabo zit op een zijspoor bij de Rouches, terwijl hij nog maar 19 is. Uiteindelijk zal hij naar Beerschot trekken, maar niet definitief. Sudinfo meldt dat het zal gaan om een uitleenbeurt, zonder aankoopoptie.