Genk-coach Thorsten Fink haalt de loftrompet boven voor een van zijn spelers: "Hij zal de clubs voor het uitkiezen hebben, als hij überhaupt weg wil"

Thorsten Fink zei het al aan het begin van het seizoen: Tolu Arokodare is de beste spits van de competitie. Nu krijgt hij, maanden later, van velen zijn gelijk.

Tolu Arokodare heeft al veel kritiek moeten slikken in zijn periode bij KRC Genk. De spits kon voor de fans de verwachtingen niet altijd inlossen, maar is dit seizoen helemaal ontploft.

De 24-jarige Nigeriaan staat bovenaan in de topschutterstand met 13 doelpunten. Maar niet alleen met zijn doelpunten valt hij op tegenwoordig: hij legt veel druk op de verdediging en houdt de bal goed bij vooraan.

"Hij heeft het profiel van een topspits", begint zijn coach Thorsten Fink bij DAZN. "Je hebt zelden een spits die snel is, die 1m97 groot is, met de kwaliteiten van een afwerker, hij kan de bal bijhouden, een goede trap met links en met rechts."

"Ik geloofde daarin. En als je voor de ploeg werkt en je data hebt, intensiteit, loopmeters, ook je defensieve arbeid levert, dan zal je ook doelpunten maken. Als een ander in de fout gaat, help hem dan. Ik ben er om hem die dingen uit te leggen. Dat is de rol van een leider", gaat hij verder.

De Duitse coach gaf hem ook nog een belangrijke boodschap mee. "Nu heb ik hem gezegd: Jongen, nog vijf maanden vol gas geven. En ik denk dat hij dan de clubs voor het uitkiezen zal hebben. Als hij überhaupt weg wil."