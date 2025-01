"Halleluja": Hein Vanhaezebrouck snoeihard voor zomeraanwinst van Anderlecht

Anderlecht haalde deze zomer twee nieuwe centrale verdedigers. Zanka en Jan-Carlo Simic kwamen over, maar konden volgens Hein Vanhaezebrouck toch nog niet overtuigen.

Anderlecht besloot afgelopen zomer om Zanka en Jan-Carlo Simic te halen. Een logische keuze om meer verdedigers te kopen, alleen vielen die niet meteen bij iedereen in de smaak...

Zanka werd onlangs uitgefloten door het eigen publiek. Hij lijkt op weg naar de uitgang ondertussen. Hein Vanhaezebrouck is echt niet onder de indruk van de twee verdedigers.

"Op Zanka was wel wat aan te merken, maar hij was gratis gekomen. Voor Simic hebben ze 3 miljoen betaald, hè, en sorry: die vind ik niet beter", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Simic is nog maar bezig aan zijn eerste seizoen als vaste basisspeler. Toch vindt Vanhaezebrouck het zeer opmerkelijk dat hij geen stappen zet.

"In Italië gaf hij onlangs een interview waarin hij deed uitschijnen dat hij de grote man was. Halleluja! Hij is hier een half jaar en heeft nog geen stap vooruit gezet. Letterlijk zelfs, want hij kapt altijd terug", besluit hij.