Lamkel Zé is weer op weg naar de JPL: Franky Van der Elst heeft heel duidelijke mening en komt met belangrijk advies voor Sint-Truiden

Het ziet ernaar uit dat Didier Lamkel Zé bij STVV gaat tekenen. Franky Van der Elst heeft er een zeer duidelijke mening over...

Didier Lamkel Zé werd onlangs aangeboden bij STVV. De club heeft erover nagedacht, en volgens Sacha Tavolieri heeft de aanvaller ondertussen al een persoonlijk akkoord gevonden met de Limburgers.

Zijn transfer zou zelfs begin volgende week officieel gemaakt worden. Er worden natuurlijk heel wat vragen gesteld bij zo'n transfer.

Lamkel Zé heeft al meermaals bewezen in België, en het buitenland, dat hij niet de makkelijkste speler is om in de selectie te hebben. Franky Van der Elst raadt STVV in ieder geval af om hem erbij te nemen.

"Ik las dat Sint-Truiden overweegt om met Lamkel Zé in zee te gaan, maar dat zou ik toch niet doen", begint hij bij Het Nieuwsblad. Hij weet dat de ex-speler van KV Kortrijk en Antwerp wel voor entertainment zorgt, maar de Truienaars zullen tegen de degradatie moeten vechten, wat ook een belangrijke factor is.

"Amusementswaarde goed en wel, maar als je al in een degradatiestrijd zit, lijkt het me geen goed idee om er een risicopatiënt bij te halen", besluit hij.