Transfer naar Anderlecht in stroomversnelling? Technisch directeur van Pumas komt met meer nieuws over situatie rond César Huerta

Anderlecht doet er alles aan om César Huerta binnen te halen. Het is ondertussen duidelijk geworden dat de winger zal vertrekken bij zijn club.

Het is al een heel gedoe geweest om César Huerta. Anderlecht wil hem graag overnemen van het Mexicaanse Pumas, al loopt dat niet helemaal zoals gehoopt.

Aanvankelijk leek het allemaal nog redelijk vlot te verlopen, de deal leek rond te zijn. Maar toen werd duidelijk dat zijn reis naar België wat vertraging opliep.

Eerst werd er in de Mexicaanse media verspreid dat dit was omdat zijn club hem nog probeerde te houden, maar wat later werd duidelijk dat er een andere reden was. Zijn grootmoeder overleed onlangs, en Huerta mocht daardoor nog even bij zijn familie blijven.

Ondertussen had hij al wel de fans uitgewuifd, en dus leek het erop dat hij wel een transfer zou gaan maken. Nu heeft Gustavo Lema, technisch directeur van Pumas, zijn vertrek naar Europa ook bevestigd.

"Ik heb hem persoonlijk bedankt. Nu moeten we hem vervangen, al wordt dat niet gemakkelijk", vertelde hij volgens het Mexicaanse medium Razon. We kunnen er dan ook van uitgaan dat hij het over een vertrek naar Anderlecht heeft.