'Anderlecht laat oog vallen op zwarte parels: twee jonge talenten uit academie Jean-Marc Guillou op komst'

Het wordt interessant om te zien wat Olivier Renard er bij Anderlecht van maakt in zijn eerste transferperiode. Naar verluidt wordt er niet enkel aan de korte maar ook aan de lange termijn gedacht.

Dat kunnen we enkel concluderen na de berichtgeving van Africafoot over twee Afrikaanse jonge talenten die op weg zouden zijn naar Anderlecht. De naam Jean-Marc Guillou heeft nog altijd wel enige weerklank in het internationale voetbal. In zijn academie zou Anderlecht terechtkunnen om twee Malinese talenten naar ons land te halen.

Aboubacar Diarra, de aanvoerder van het nationale team van Mali U20, wordt omschreven als een zeer technische en snelle middenvelder. De verwachting was dat hij een transfer naar Red Bull Salzburg zou versieren, maar dat gaat uiteindelijk niet door. Anderlecht springt op de kar en zou hem zijn eerste profcontract laten tekenen.

Twee spelers uit Mali op weg naar Anderlecht

Diarra omt niet op zijn eentje naar België, want hij zal vergezeld worden door zijn landgenoot Abdoul Karim Djiré. Die laatste zou al eerder testen hebben afgelegd bij Anderlecht. Deze jonge speler staat ook bekend als een veelbelovend talent uit het Malinese voetbal. Zijn polyvalentie is een troef, want hij zou zowel op het middenveld als in de aanval uitgespeeld kunnen worden.

Voor beide spelers zou het een belangrijke stap in hun carrière zijn als de stap naar Europa kunnen maken en hun transfer naar Anderlecht in kannen en kruiken is. Vanuit het oogpunt van paars-wit is het den afwachten of deze jongeren meteen gestald zullen worden in de A-kern of ze eerst ervaring op moeten doen bij de RSCA Futures.

Renard zoekt ook versterking voor korte termijn

Naast deze transfertargets zal Olivier Renard ongetwijfeld ook werk maken van spelers die op korte termijn een versterking kunnen betekenen.