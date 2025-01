Dit heeft Felice Mazzu te zeggen over komst van Didier Lamkel Zé bij STVV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Didier Lamkel Zé staat op het punt terug te keren naar België. De Kameroense middenvelder, die zijn contract bij de Turkse club Fatih Karagümrük liet ontbinden, gaat maandag zijn medische tests ondergaan in Limburg. Hij is ondertussen al aangekomen op Stayen.

Na avonturen bij Royal Antwerp FC en KV Kortrijk is Didier Lamkel Zé terug van nooit helemaal weggeweest. De speler zal na zijn medische testen normaliter een contract tekenen bij STVV.

Aankomst op Stayen

De 28-jarige Lamkel Zé had de afgelopen maanden geen speeltijd bij de Turkse tweedeklasser Fatih Karagümrük. Door betalingsproblemen besloot hij om zijn contract te beëindigen en zijn zinnen te zetten op een terugkeer naar België.

Hij arriveerde al in ons land en zijn medische tests staan maandag gepland. Ondertussen passeerde het woelwater al letterlijk de revue op Stayen, want daar kwam hij op maandag aan.

En wat zegt Felice Mazzu?

"Het is een speler met veel kwaliteiten, dat is zo. Ik heb hem ook zien spelen bij andere teams", aldus de coach van STVV over zijn toekomstige winteraanwinst.

"Dat hij een speciale speler is? Dat weet ik niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb hem nooit gesproken, voor ik hem hier sprak, enkele dagen geleden. Ik heb nog nooit met hem samengewerkt, dus ik wil nog geen conclusies trekken."