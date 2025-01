Genk-voorzitter Croonen deelt zijn punten uit en neemt geen blad voor de mond: "Niet verbaasd als Fink ons kampioen maakt"

Thorsten Fink heeft bij Genk al aardig wat indruk gemaakt, in die mate dat ze de term 'kampioen' zonder omwegen in de mond durven nemen. Al doen ze dat ook zonder druk te zetten.

Voorzitter Peter Croonen deelt in Het Laatste Nieuws zijn punten uit voor de eerste seizoenshelft van Racing Genk. Hij geeft zijn ploeg negen op tien. "We spelen het beste voetbal en dat met de jongste kern van het land. Na een stevige mercato hebben we kunnen bewijzen dat we gaan meedoen en dat met vijftig procent academiespelers. We zijn zeer tevreden."

Die score houdt ook in dat er nog ruimte is voor progressie. "Een negen is prima. Mindere matchen - en er zijn er wel een paar geweest - brachten tot nu altijd een reactie teweeg. Die negen gaat geen tien worden. Een tien bestaat ook niet in het voetbal, maar we hebben dit seizoen een coach en een groep die constant op zoek is naar verbetering."

Fink vooral een peoplemanager

Over die coach gesproken, zit die aan het spectrum met de peoplemanagers of aan de kant van de meester-tactici? "Je kan niet aan beide kanten zitten, zeker? Zijn enorme oeoplemanagement springt bij mij in het oog. Hij slaagt erin om op een rustige manier, zonder roepen, een collectieve discipline na te streven en ervoor te zorgen dat iedereen een intrinsieke motivatie heeft. Dat is bij een jonge groep altijd moeilijk, denk ik."

Zou Croonen verbaasd zijn als Fink in zijn eerste seizoen bij de club Genk meteen kampioen maakt? "Neen. Ik denk echt dat het mogelijk is. We moeten gewoon de druk zo lang mogelijk weghouden. Erin geloven zonder dat het een obsessie wordt. Kijk: het is heel fijn dat we aan de leiding staan, wat ook verdiend is op basis van ons voetbal. Maar een titel is vandaag absoluut geen must."

Genk wil maar moet niet

Die houding vind je wel vaker terug in Genk. "Dat is gewoon waar wij voor staan. Wij zijn niet de ploeg die de titel moet pakken. Wij willen dat heel graag, maar moeten dat echt niet. Dat gegeven moeten we in ons voordeel laten draaien."