Officieel: Club Brugge neemt plots definitief afscheid van aanvaller

Club Brugge neemt definitief afscheid van Philip Zinckernagel. Hij maakte een transfer naar de Verenigde Staten, nadat hij de afgelopen maanden ook al op huurbasis uitkwam voor Bodo/Glimt in Noorwegen. Een terugkeer naar ons land zit er dus niet meer in, zo blijkt.

"Philip Zinckernagel trekt naar het Amerikaanse Chicago Fire FC. De Deense winger speelde sinds afgelopen zomer op huurbasis bij Bodø/Glimt. Hij maakt nu de oversteek naar de Verenigde Staten", aldus Club Brugge op haar webstek.

Naar de USA

"Zinckernagel kwam in de zomer van 2023 over van het Griekse Olympiakos. Hij speelde in totaal 44 keer in blauw-zwart, scoorde daarin 7 keer en gaf 9 assists. Afgelopen zomer keerde hij terug naar zijn ex-club Bodø/Glimt op huurbasis tot het einde van het jaar."

"Zinckernagel zet zijn carrière nu verder bij het Amerikaanse Chicago Fire FC. De club eindigde laatste in de Eastern Conference afgelopen seizoen en begint in het weekend van 22 februari aan het seizoen 2025. We wensen Philip veel succes in zijn volgende carrièrestap."

Ex-Standard

Zinckernagel speelde in het verleden ook nog voor Standard onder meer. BIj Club Brugge kon hij nooit écht zijn stempel drukken en dus werd er snel een oplossing voor hem gezocht.

Die oplossing was dus eerst tijdelijk en nu definitief. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Zinckernagel veel succes te wensen in zijn verdere loopbaan.