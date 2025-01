Vanhaezebrouck en Van der Elst kunnen niet om verrassende wending bij topploeg heen en prijzen ex-Rode Duivel

Hein Vanhaezebrouck zet de handen op elkaar voor een opvallende wending bij een topploeg uit de JPL. Ook Franky Van der Elst heeft respect voor de manier waarop ze bij Union het tij gekeerd hebben.

Hun argumenten beginnen bij het bespreken van de Belgische titelstrijd voor Het Nieuwsblad. Club Brugge wordt met de meeste druk opgezadeld. Volgens Van der Elst is het niet vanzelfsprekend om hiermee om te gaan. "Je verwacht dat Club Brugge kampioen wordt, maar moeten ze? Dat is niet zo simpel. Ze moeten afrekenen met Genk, maar ook met Union. Pas op voor Union, hé!"

Van der Elst onderstreept dat de Brusselaars helemaal hun elan gevonden hebben na een moeilijke competitiestart. Ook Hein Vanhaezebrouck merkt de positieve tendens bij de ploeg die inmiddels al een hele tijd ongeslagen is gebleven. "Het is nog niet het Union van de vorige jaren, want dan hadden ze in Gent met 1-6 in plaats van 1-3 gewonnen. Maar het is aan het komen."

Lof voor Kevin Mirallas

Het is opvallend dat Union uit het slop is geraakt, omdat de ploeg van Pocognoli zat opgescheept met een probleem dat moeilijk op te lossen valt. Er was een duidelijk gebrek aan scorend vermogen in het seizoensbegin. Vanhaezebrouck denkt dat het gekeerd is door de aanstelling van Kevin Mirallas als spitsentrainer. "Sinds hij er is, zijn ze beginnen te scoren."

Bij spelers als Ivanovic en Promise kan vastgesteld worden dat ze ondertussen veel progressie hebben gemaakt. Nochtans is Van der Elst zeker van Promise geen uitgesproken fan, integendeel. "Ik was in het begin streng voor Promise in onze podcast. Nu ja, ik blijf hem een onbeholpen speler vinden", zegt hij over de Canadees met Nigeriaanse roots.

Union heeft wind in de zeilen

Wat er ook van zij, Union heeft weer de wind in de zeilen. Dat zou wel eens kunnen volstaan om zich te plaatsen voor de Champions' Play-offs en wie weet zit er dan nog meer in.