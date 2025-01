Voorzitter Peter Croonen weet wat de grote moeilijkheid is om standpunt van Genk in competitiedebat er door te krijgen

KRC Genk en voorzitter Peter Croonen hebben een heel duidelijk standpunt in het competitiedebat. Het wordt lang geen sinecure om ook hun slag thuis te halen.

De voorzitter van de leider in de Jupiler Pro League windt er geen doekjes om. Het is geen geheim dat Genk voorstander is van een competitie van veertien ploegen, met daarna nog play-offs tussen zes teams. Liefst ook nog met puntenhalvering, maar Genk is wel bereid om die halvering te laten vallen om tot die gewenste formule te komen.

Verschillende kleine clubs zullen dat concept behoorlijk drastisch vinden. Croonen geeft in Het Laatste Nieuws aan dat hij zich daar van bewust is. "Naar een competitie met 14 gaan betekent natuurlijk dat er twee ploegen meteen moeten afvallen. Dat is in onze ogen het beste voor het Belgisch voetbal. Niet voor die twee clubs, akkoord."

Croonen erkent moeilijk democratisch proces

Daar zit 'm juist het probleem. De weg naar het geliefkoosde format van RC Genk is er eentje langs weinig betrouwbare wegen. "Het wordt een heel moeilijk democratisch proces om daar te geraken. Daat besef ik. Maar dat is het open debat wat we graag voeren. We willen namens Racing Genk heel transparant onze mening verkondigen, maar beseffen dat dat lang niet de enige mening is."

Croonen trekt zich er aan op dat de grote clubs in hetzelfde schuitje zitten en denkt dan ook dat ze aan hetzelfde zeel zullen trekken. "Alle topclubs willen minder matchen. Dat is duidelijk. Dat we daar met alle profclubs niet op één lijn zitten is al even duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat alle topclubs zich kunnen vinden in een competitie met 14 en play-offs met zes."

Spreidstand in Jupiler Pro League

Er dreigt dus opnieuw een spreidstand tussen de grote clubs uit de Jupiler Pro League en de kleinere teams die in de eerste plaats denken aan overleving.