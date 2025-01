Anderlecht investeert 300.000 euro voor vijf maanden en kiest voor volledig natuurlijke oplossing

RSC Anderlecht ontvangt zondag Club Brugge op een volledig vernieuwde grasmat. De slechte staat van het veld in het Lotto Park was al maanden een probleem.

De mat verslechterde verder door de winterse omstandigheden, waardoor de club besloot actie te ondernemen. Na de laatste wedstrijd van 2024 tegen Dender werd de bovenste laag van het veld volledig afgegraven.

Deze week begon Anderlecht met het aanleggen van een nieuwe, volledig natuurlijke grasmat van 7.000 vierkante meter. De operatie wordt uitgevoerd door FlexGrass, een Zwitsers bedrijf dat ook verantwoordelijk was voor velden in het San Siro en bij Juventus.

De nieuwe grasmat werd in Turijn geproduceerd en naar België vervoerd. De vervanging kost de club 300.000 euro en moet ervoor zorgen dat de ploeg het seizoen kan uitspelen in betere omstandigheden. Toch benadrukt Anderlecht dat dit slechts een tijdelijke oplossing is.

Komende zomer staat een grotere investering gepland: de aanleg van een hybride grasmat. Deze mix van natuurlijk gras en synthetische vezels biedt meer stevigheid en duurzaamheid. De vezels worden diep in de grond verwerkt, zodat het natuurlijke gras eromheen kan groeien.

De hybride mat, die een miljoen euro zal kosten, moet een structurele oplossing bieden voor de terugkerende problemen met het veld in het Lotto Park. Tot dan hoopt Anderlecht met de huidige mat het seizoen probleemloos af te ronden.