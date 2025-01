'Na Westerlo nu ook een buitenlandse club geïnteresseerd in Yari Verschaeren'

Yari Verschaeren zit in een vreemde situatie bij Anderlecht. Hij zou de komende weken elders speeltijd kunnen gaan zoeken.

Ondanks de rotatie door David Hubert, heeft het 'nieuwe' Anderlecht zich opgebouwd zonder Yari Verschaeren in de basiself. Op het hoogtepunt van de opkomst van paars-wit heeft de nummer tien zes opeenvolgende wedstrijden op de bank gezeten.

De blessure van Mario Stroeykens had de situatie echter veranderd. Verschaeren had zijn basisplaats heroverd en zelfs zijn neus voor doel teruggevonden, met twee prachtige doelpunten in de Europa League en in de competitie.

Aangezien Stroeykens niet zal terugkeren voor de hervatting, zal Yari Verschaeren dus naar verwachting nog steeds zijn kans krijgen in de komende weken. De spelmaker van paars-wit wordt echter al langere tijd gelinkt aan een vertrek.

Een tweede seizoenshelft vol vraagtekens

Na de recente interesse van Westerlo, wordt nu ook Turkije genoemd als volgende bestemming. Volgens journalist Yağız Sabuncuoğlu is Trabzonspor ook geïnteresseerd om hem deze winter een nieuwe kans te geven.

De vraag is nu wat het plan van Anderlecht zal zijn voor de speler die ooit zoveel hoop bracht bij de Brusselse supporters. En ook wat de ambities van de betrokken speler zullen zijn: zal hij willen spelen in het shirt van een andere club uit de Pro League? Zal hij instemmen met een overstap naar Turkije? Trabzonspor beleeft een moeilijk seizoen, het team staat slechts veertiende in de Süper Lig.