Standard-doelman Arnaud Bodart wees deze Belgische club af, maar kan alsnog opvallende transfer maken

Ondanks zijn terugkeer in het doel op vrijdag vanwege de blessure van Matthieu Epolo, kan Arnaud Bodart nog vertrekken bij Standard deze winter. Hij geniet interesse van een Franse club.

Bij Standard is de situatie rond de keepers nogal speciaal sinds het begin van het seizoen. In de zomer vertrok Arnaud Bodart, maar Matthieu Epolo nam zijn plaats als titularis onder de lat over.

De voormalige aanvoerder van de Rouches, die uiteindelijk geen fatsoenlijk aanbod kreeg, is dus niet vertrokken deze zomer. Hij had individueel getraind aan het begin van de heenronde voordat hij weer bij de groep werd gevoegd.

De 26-jarige doelman stond zelfs weer tussen de palen tijdens twee wedstrijden, tegen Cercle Brugge en Charleroi, terwijl Matthieu Epolo in een lastige periode zat na het incasseren van vijf doelpunten tegen KAA Gent. Hij scheurde echter begin december zijn lies.

Een nieuwe kans voor Bodart

Maar nu zal Arnaud Bodart zelfs starten in de wedstrijd tegen KV Kortrijk op vrijdag, aangezien Epolo al enkele weken last heeft van zijn dij en nog niet hersteld is. De situatie van de voormalige derde doelman van de Rode Duivels, die wil vertrekken en te koop werd gezet door de club, is echter niet veranderd.

En hoewel hij in de zomer geen echte kans kreeg om te vertrekken, geniet hij nu wel interesse. Allereerst Westerlo, die hem echter nooit kon overtuigen en snel een andere doelwit vond.

Maar dat is niet alles, want FC Metz zou volgens onze informatie ook interesse tonen. De Franse club, vierde in de Ligue 2, begon het seizoen met de 36-jarige Alexandre Oukidja in het doel, die niet overtuigde. In de laatste twee wedstrijden stond Pape Sy, voormalig speler van RFC Seraing , tussen de palen. Zonder veel succes.

Dit lijkt dus een vrij serieuze kans voor Arnaud Bodart, die zich mogelijk kan mengen in de strijd om promotie naar Ligue 1. Het blijft echter afwachten of FC Metz zal kunnen realiseren wat Westerlo niet kon: de doelman overtuigen...