Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Bruno - Njie

Cruciale versterking voor Westerlo: Japanse spits komt op huurbasis als eerste wintertransfer

Westerlo heeft zijn eerste wintertransfer afgerond. De Kemphanen hebben Isa Sakamoto, een 21-jarige spits uit Japan, tot het einde van het seizoen gehuurd van Gamba Osaka. (Lees meer)

Na Westerlo mengt ook Charleroi zich in de race om voormalig goaltjesdief van de JPL

De 33-jarige Gianni Bruno, die in het verleden furore maakte bij Belgische clubs zoals Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en STVV, staat mogelijk voor een terugkeer naar België. Twee Belgische clubs zijn geïnteresseerd. (Lees meer)

Anderlecht ook zo goed als rond met tweede winteraanwinst: Gambiaanse tiener onderweg naar Lotto Park

Anderlecht staat op het punt de 19-jarige Gambiaan Haruna Rasid Njie vast te leggen. De verdedigende middenvelder, die ook als centrale verdediger of linksback kan spelen, is in eerste instantie een extra optie voor de RSCA Futures. (Lees meer)