Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Nedved - Verschaeren - Hountondji - Touba - Banzuzi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Nedved - Verschaeren - Hountondji - Touba - Banzuzi

OH Leuven lonkt naar recordtransfer: middenvelder op weg naar Franse topclub

OH Leuven lijkt zich op te maken voor een recordtransfer. De 19-jarige middenvelder Ezechiel Banzuzi staat nadrukkelijk in de belangstelling van AS Monaco, dat bereid zou zijn om tot 13 miljoen euro, inclusief bonussen, op tafel te leggen. (Lees meer)

Juventus-legende Pavel Nedved gaat nieuwe verrassende uitdaging aan en komt daar Rode Duivel tegen

Ontslagen uit zijn functie als vicevoorzitter van Juventus in 2022, zal Pavel Nedved de nieuwe sportief directeur worden van Al-Shabab in Saoedi-Arabië. (Lees meer)

Moet Malinwa binnenkort afscheid nemen van sterkhouder? Topclub die kampt met defensieve problemen toont interesse

RSC Anderlecht blijft actief op zoek naar versterking in de defensie. De Brusselse club heeft zijn oog laten vallen op Ahmed Touba, de 26-jarige centrale verdediger die momenteel door KV Mechelen wordt gehuurd van het Turkse Basaksehir. (Lees meer)