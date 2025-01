Het wordt serieus! Topclub heeft gesprekken met Andreas Skov Olsen opgestart, winterse transfer niet langer uitgesloten

Andreas Skov Olsen lijkt deze winter een van de meest begeerde spelers van Club Brugge te worden. Volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg, verbonden aan Sky Sports, heeft VfL Wolfsburg serieuze interesse in de Deense flankaanvaller.

De eerste gesprekken tussen Wolfsburg en de entourage van Skov Olsen hebben al plaatsgevonden, al is er nog geen akkoord. Club Brugge, momenteel tweede in de Jupiler Pro League, moet nog aan de onderhandelingstafel verschijnen.

Skov Olsen ligt nog tot 2026 onder contract in Brugge, wat de positie van blauw-zwart sterk maakt. Toch lijkt Club deze winter meer bereid om mee te denken over een transfer dan aan het einde van de zomerse transferperiode.

In augustus wees Club Brugge nog een bod van Feyenoord af, dat naar verluidt 17 miljoen euro wilde betalen voor de 37-voudige Deense international.

Het aanbod kwam te laat, waardoor de Bruggelingen geen tijd meer hadden om een geschikte vervanger te zoeken. Wolfsburg lijkt nu te profiteren van de situatie en heeft een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro in gedachten voor de flankspeler.

Skov Olsen zelf sprak in oktober tegenover het Deense Tipsbladet over de interesse van Feyenoord. “Ze waren heel concreet en ik hoorde ook wat ze voor mij over hadden. Ik had zomaar geïnteresseerd kunnen zijn, maar het bod werd snel afgeslagen.”

Of hij nu wel openstaat voor een overstap naar Wolfsburg, is nog niet bevestigd, maar de interesse van de Bundesliga-club lijkt oprecht. Bij Wolfsburg zou Skov Olsen de opvolger moeten worden van Ridle Baku, die op het punt staat naar RB Leipzig te vertrekken. Wolfsburg ziet in de Deen een veelzijdige speler die zowel op de flank als centraal kan opereren. De Duitse club is bovendien bereid om snel te handelen, aangezien ze de concurrentie willen voorblijven.

Voor Club Brugge kan het vertrek van Skov Olsen een sportieve aderlating zijn. De Deense aanvaller heeft zich sinds zijn komst in 2022 ontpopt tot een belangrijke schakel in het team. Of de Brugse beleidsmakers akkoord gaan met een winters vertrek, zal afhangen van het geboden bedrag en de beschikbare alternatieven op de transfermarkt.