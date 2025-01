Als ze zelfs bij Beerschot hard uithalen: "Dit is een schande voor het Belgische voetbal!"

Beerschot speelde een verdienstelijke wedstrijd tegen Anderlecht, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. Achteraf ging het echter meer over de staat van het veld dan over het voetbal, al waren die twee met elkaar gelinkt.

Ze hadden het bij Beerschot proberen op te lossen door een karrevracht zand op het veld te kappen. Maar ook bij de Ratten waren ze daar niet al te blij mee. Aanvoerder Thibaud Verlinden van Beerschot liet na afloop zijn frustraties de vrije loop.

Hoewel hij trots was op het karakter dat zijn ploeg toonde, maar goed voetbal was onmogelijk in het Olympisch Stadion. "We moeten hierop trainen tot het bestuur een oplossing vindt", zuchtte hij. "Maar dit is een echte schande voor het Belgisch voetbal", zei hij duidelijk.

Ook Colin Coosemans, doelman van Anderlecht, hekelde de omstandigheden. Hij omschreef het veld als een "beachvolleybalterrein": “Het sloeg helemaal nergens op", aldus Coosemans. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden in deze omstandigheden.'

'Het belangrijkste was daarom de kwalificatie. Het was geen goeie voetbalwedstrijd. Maar af en toe moet je even buiten je comfortzone gaan. Vandaag lag ver van hoe wij willen voetballen, van ons DNA.'

Achteraf was ook Dirk Kuyt duidelijk. "Ik kan de woorden van Thibaut enkel beamen. Je hoopt zo'n wedstrijd op een volwaardig veld te spelen. Mijn collega (David Hubert, nvdr.) zei dat hij zijn tactiek moest aanpassen aan het veld. Het is frustrerend om een wedstrijd op die manier te moeten spelen."