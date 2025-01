Anderlecht hengelt hem binnen, maar César Huerta had vorige zomer al in Europa kunnen spelen, bij absolute topclub in de Premier League



Foto: © photonews

Word fan van Anderlecht! 4219 César Huerta zal voor Anderlecht gaan spelen, dat is ondertussen duidelijk. Maar de Mexicaan had vorige zomer ook al in Europa actief kunnen zijn, bij een absolute topclub... Anderlecht zal César Huerta binnenhalen als eerste winterse versterking. De Mexicaanse winger kwam woensdag aan in Amsterdam om zo zijn reis naar België af te ronden. Want hij zal gaan tekenen bij paars-wit, dat hij hem dan overneemt van Pumas UNAM. Volgens Sacha Tavolieri voor minder dan 2 miljoen euro. Een koopje, want volgens Transfermarkt wordt hij op 6 miljoen euro geschat. Bijna was hij van Liverpool Maar Huerta had evengoed al een jaartje eerder in Europa actief kunnen zijn, en niet zomaar bij een club... Volgens Het Nieuwsblad toonde Liverpool serieuze interesse. Arne Slot had hem er graag bij gehad vorige zomer. Maar er was een probleem: de plaatsen voor niet-Europese spelers waren vol. Maar ook daar was al een oplossing voor voorzien. Huerta zou meteen uitgeleend worden aan Sunderland. Uiteindelijk ging die transfer niet door, want manager Régis Le Bris blies het op. "Mijn valies stond nochtans klaar, maar de deal ging om verschillende redenen niet door", zei de Mexicaan toen volgens Het Nieuwsblad.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur