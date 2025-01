🎥 Didier Lamkel Zé krijgt warm onthaal en ook nog eens goed nieuws te horen bij STVV

STVV pakte uit met de komst van Didier Lamkel Zé. Het is uitkijken hoe het enfant terrible zich zal laten zien in de Jupiler Pro League.

Na passages bij Royal Antwerp FC en KV Kortrijk in de Belgische competitie begon Didier Lamkel Zé vandaag aan zijn derde avontuur in ons land bij STVV.

De winterprik deed Felice Mazzu alvast niet besluiten om zijn buitentraining te laten voor wat die was. Er werd stevig getraind op het kunstgras van het oefenveld. De terreinverzorgers hadden hun beste beentje voorgezet om het terrein volledig sneeuwvrij te krijgen voor de training.

Ook Didier Lamkel Zé was voor het eerst van de partij. Hij kreeg alvast een warme verwelkoming van zijn ploegmaten, zo is te zien in onderstaande video.

De club had ook heel goed nieuws voor de Kameroener. Hij is meteen speelgerechtigd voor de wedstrijd van zaterdag op Westerlo. Alle administratie is in orde.

De andere winteraanwinst Hiiro Komori moet nog wachten op zijn visum. Wellicht zal dat pas voor 19 januari zijn, tegen Standard.