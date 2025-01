En wat nu? 'Leandro Trossard en Arsenal liggen in de knoop'

De toekomst van Leandro Trossard wordt steeds meer onzeker. De Rode Duivel zou al een grote beslissing hebben genomen.

Leandro Trossard heeft het dit seizoen niet bepaald gemakkelijk bij Arsenal. De 30-jarige winger staat niet iedere wedstrijd in de basis en kan ook geen geweldige statistieken voorleggen.

In 20 competitiewedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. Hij verkeert duidelijk niet in de beste vorm, en dat weten ze ook bij Arsenal.

Hij heeft nog een contract lopen bij de club tot juni 2026, wat wil zeggen dat er duidelijk moet komen deze zomer. Anders kan hij na volgend seizoen gratis vertrekken.

Er waren gesprekken over een contractverlenging, maar Trossard zou een voorstel van zijn club hebben geweigerd. De onderhandelingen zijn nu dan ook even stopgezet. Dat meldt footballtransfers.com.

Normaal gezien wacht Arsenal er niet mee om aflopende contracten te verlengen, indien ze de speler willen houden. Gezien de situatie lijkt een vertrek deze zomer dan ook niet onwaarschijnlijk.