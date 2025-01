Standard heeft zichzelf toch héél zwaar in de voet geschoten: 6 miljoen euro door de neus geboord

Arnaud Bodart is op weg naar Metz, al kan er nog een kink in de kabel komen. De 26-jarige doelman heeft dan wel een persoonlijk akkoord, maar de onderhandelingen tussen de clubs lopen nog. Maar de financieel noodlijdende Rouches hebben met de hele zaak zichzelf toch in de voet geschoten.

Het is eigenlijk hallucinant te noemen. Bodart was vorig seizoen nog onbetwist titularis bij Standard, maar kreeg na het seizoen al de boodschap dat hij in de B-kern terecht zou komen omdat zijn contract afliep en de club hem wou verkopen.

Tijdens de zomermercato deden er de wildste verhalen de ronde: AS Roma zou hem willen als doublure van Mile Svilar, er zou een ruildeal met Union voor Anthony Moris op tafel liggen, Strasbourg was geïnteresseerd... Niks draaide uit op iets concreets.

Noodgedwongen weer in de ploeg

Nochtans was de marktwaarde van de doelman dan nog 6 miljoen euro, maar eigenlijk wou Standard af van zijn hoge loon. Zijn contract bij de Rouches loopt nog tot medio 2025 en er is een cluboptie, maar blijven was niet langer een mogelijkheid.

Tijdens het seizoen riepen analisten al meermaals op om Bodart weer onder de lat te zetten en uiteindelijk moest Ivan Leko noodgedwongen ook teruggrijpen naar het ervaren jeugdproduct van de Rouches. Mathieu Epolo had het moeilijk en sukkelde ook met kleine blessures. De fans van Standard waren blij...

Maar intussen was duidelijk geworden dat er niets aan de situatie veranderd was. Na al wat er gebeurd was, wou Bodart nog altijd weg. Gezien hij vrij mocht onderhandelen in januari met eender welke club ging hij snel akkoord om te gaan praten met Metz over een contract van zes maanden.

25 procent doorverkooppercentage

Er was een akkoord dat Standard hem niets in de weg zou leggen, maar de Luikenaars willen nu toch nog een doorverkooppercentage van 25 procent als Bodart zijn contract van zes maanden zou verlengen en daarna verkocht zou worden. Kwestie van er toch nog iets uit te halen. Al is het ook een eis waarop Metz kan afknappen.

Pijnlijk toch, gezien Standard geld nodig heeft en Bodart met zijn 3 miljoen euro nog steeds de vijfde duurste speler in de kern is. Veel keuze hadden ze niet meer, maar had de situatie niet beter aangepakt kunnen worden vorige zomer?

Een doelman met de klasse van Bodart - die zelfs Rode Duivel was - had toch verkocht kunnen worden zonder dat al die heisa nodig was geweest? Hem naar de B-kern sturen kelderde zelfs zijn transferwaarde. Hopelijk hebben ze hun lessen eruit getrokken...

Standard zal nu het seizoen uitdoen met Epolo en de hopelijk herstelde Laurent Henkinet, want veel geld voor versterkingen is er niet.