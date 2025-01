Stoere taal op tafel: Christos Tzolis komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht

Christos Tzolis was in de bekerpartij van Club Brugge andermaal de uitblinker. Het wordt uitkijken wat hij komend weekend op Anderlecht kan laten zien.

Christos Tzolis speelt bij Club Brugge nagenoeg elke wedstrijd. Enkel tegen Belisia Bilzen kwam hij dit seizoen, in de Croky Cup, een keertje niet in actie.

Ondertussen staat de teller op 29 gespeelde matchen voor blauwzwart, met daarin 11 doelpunten en ook nog eens 6 assists. Dat is niet mis voor een nieuwkomer in een topteam.

“Ik voel dat ik efficiënter ben, meer klinisch. Tijdens het seizoensbegin had ik nog te veel kansen nodig om te scoren. Nu vliegen de ballen wél binnen”, zegt Tzolis aan Het Nieuwsblad. “Dit is goed voor mijn vertrouwen. Maar dit jaar wil ik nog méér doelpunten.”

De volgende partij is alvast eentje waarin de fans hem heel graag willen zien scoren: op bezoek bij RSC Anderlecht. “Eerlijk: het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Stress voor een wedstrijd heb ik eigenlijk nooit, ook niet voor Anderlecht”, zegt de Griek.

Hij kijkt in ieder geval uit naar de partij en in het Lotto Park mogen ze gewaarschuwd zijn. “We trekken met een duidelijke ambitie naar Brussel: drie punten pakken. We willen zo snel mogelijk leider worden in de competitie. Dat kan alleen maar door te winnen.”