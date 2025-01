🎥 Engels leidt zijn ploeg alweer naar overtuigende zege, al brengt VAR redding voor Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Celtic heeft op de 23ste speeldag van de Schotse Premiership een overtuigende 1-4 overwinning geboekt bij Ross County. Arne Engels, die de volledige wedstrijd speelde, was weer van cruciale waarde voor de Schotse landskampioen.

De wedstrijd begon goed voor Celtic, dat al voor de rust op voorsprong kwam. Kyogo Furuhashi de landskampioen op een 0-1 voorsprong.

De Schotse landskampioen had de controle over de wedstrijd, maar Ross County vocht goed terug na de pauze. Na een uur spelen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte dankzij een strafschop van Jordan White, waardoor het 1-1 werd.

Maar Celtic liet zich niet van de wijs brengen en ging op zoek naar een nieuwe voorsprong. In de 81ste minuut zette Arne Engels zijn stempel op de wedstrijd door Furuhashi de 1-2 te bedienen.

In blessuretijd zorgde de Rode Duivel voor de beslissing. Hij kreeg de kans om zijn doelpunt mee te pikken toen Celtic een strafschop kreeg toegewezen.

VAR brengt redding voor Engels

De eerste poging van Engels werd gestopt door doelman Jordan Amissah, maar de VAR oordeelde dat de keeper te vroeg van zijn lijn was gekomen. Bij de herkansing bleef Engels kalm en schoot hij de bal eindelijk in het net, waarmee hij Celtic op 1-3 zette.

In de allerlaatste minuten van de wedstrijd legde Luke McCowan de 1-4-eindstand vast. De Schotten blijven daarmee stevig aan de leiding in de competitie. Celtic heeft nu 18 punten meer dan het Rangers van Philippe Clement. Arne Engels was zonder twijfel alweer de uitblinker van de wedstrijd.