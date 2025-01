🎥 Na zware weken pakt Doku uit met een fantastische prestatie in de FA Cup

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City heeft genoten in de FA Cup, met een 8-0 overwinning tegen Salford. Jérémy Doku zette de Citizens al snel op voorsprong.

Afgelopen weken zijn niet gemakkelijk geweest voor Jérémy Doku bij Manchester City. Pep Guardiola liet weten dat hij niet tevreden was over zijn prestaties en heeft zijn woorden omgezet in daden door hem op de bank te laten voor de laatste twee Premier League-wedstrijden, die beide werden gewonnen.

Gelukkig is het drukke schema er om ervoor te zorgen dat Doku toch wat speeltijd krijgt. De Rode Duivel stond dus in de basis voor deze derde ronde van de FA Cup tegen Salford, een ploeg uit de vierde divisie. Kevin De Bruyne zat daarentegen op de bank.

Doku opnieuw in de wolken

City verspilde geen tijd om op gang te komen, met een eerste prik van Doku. Mooi vrijgespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied, krulde de voormalige Anderlecht-speler de bal in één beweging en zijn schot ging via de paal binnen (1-0).

Jeremy Doku Goal !!! JACK GREALISH ASSIST !!! 1-0 man city pic.twitter.com/hBwYe2QkkJ — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) January 11, 2025

Na Timothy Castagne, Amadou Onana en Wout Faes, is het nu de beurt aan Doku om weer het doel te vinden, aangezien hij al zeven wedstrijden niet meer had gescoord.

De jonge Divin Mubama en Nico O'Reilly volgden zijn voorbeeld om de score tot 3-0 te brengen bij rust. In de tweede helft voegden Jack Grealish en James McAtee vervolgens hun doelpunten toe. Maar de rekening was nog niet gesloten, Doku maakte het nog wat pittiger door een strafschop te scoren twintig minuten voor tijd (6-0).

Met een dubbele goal en twee assists, waaronder één voor McAtee die uiteindelijk een hattrick scoorde, heeft Doku een geweldige wedstrijd gespeeld. Manchester City wint dus met 8-0, een deugdoende overwinning na de zware weken.