Coleman blijft hoopvol ondanks zware maand januari voor OH Leuven: opvallende vergelijking met Wales

Na een moeilijke start van het jaar met een bekerverlies tegen Club Brugge, staat Oud-Heverlee Leuven voor een reeks zware wedstrijden in de competitie. Vanavond staat er de verplaatsing naar KRC Genk op het programma gevolgd door Union, KAA Gent en KV Mechelen.

Leuven moet het nog steeds stellen zonder Birger Verstraete en Mathieu Maertens, die geblesseerd zijn. Ezechiel Banzuzi is wel bijna terug en kan waarschijnlijk invallen.

Coleman vergelijkt de situatie in Het Nieuwsblad met zijn tijd bij Wales. “Iedereen denkt aan Bale en Ramsey, maar we hadden ook spelers die het vuile werk deden en voor balans zorgden. Dat soort spelers hebben we hier ook nodig, maar door de blessures missen we ze nu.”

Met de vele blessures is het duidelijk dat OH Leuven nieuwe spelers nodig heeft. “We zijn bezig met versterkingen, maar het is niet makkelijk", zegt Coleman.

"We zoeken spelers die ons nu kunnen helpen. De tijd dringt, maar de club weet hoe belangrijk dit is.”

Ondanks het zware programma blijft Coleman strijdlustig. “Het wordt zwaar, maar met de juiste mentaliteit kunnen we iedereen verrassen. Er is altijd een kans.”