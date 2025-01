'Club Brugge gaat de strijd aan met Royal Antwerp FC voor middenvelder'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De molen met transfergeruchten draait op volle toeren. Dat zorgt er ook voor dat Belgische clubs in dezelfde speler geïnteresseerd zijn.

Zaterdag werd duidelijk dat Royal Antwerp FC zijn pijlen richt op Mauricio Benitez, een 20-jarige middenvelder van Boca Juniors in Argentinië.

De speler komt uit de jeugd van de Argentijnse topclub. In januari van vorig jaar debuteerde hij in het A-elftal, maar ondertussen speelde hij vooral met de tweede ploeg mee.

Een Europees avontuur ziet hij zelf helemaal zitten. Antwerp zou in eerste instantie kiezen voor een uitleenbeurt, zo schreef Het Nieuwsblad over de transfer.

De speler is klaar voor deze stap en ook de club zou meewerken aan een deal. Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur zou er echter nog interesse zijn uit de Jupiler Pro League.

Ook Club Brugge zou de speler van Boca Juniors graag willen inlijven. Of het daar om een uitleenbeurt of definitieve transfer gaat is niet meteen duidelijk.